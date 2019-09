Présents en masse dans les films de science-fiction, les petits hommes verts sont toujours l'objet de nombreuses spéculations. Fin 2017, des vidéos partagées par le New York Times ramenait leur existence au coeur du débat. Les images filmées et commentées par l'US Navy, en 2004, 2014 et 2015, dépeignaient des objets volants particuliers effectuant des manoeuvres, tout aussi bizarres. C'est une organisation de recherche sur les Ovnis - TTSA - qui avait rendu publiques ces vidéos en 2017.





L'armée américaine, ne souhaitant pas se prononcer jusqu'à présent, a désormais reconnu qu'il s'agissait de vidéos authentiques. L'US Navy a également admis ignorer complètement la nature des objets volants observés, même si depuis lors un programme confidentiel d'étude de ce genre de phénomène a été mis en place au Pentagone.





Alors que l'US Navy avait nié en bloc à l'époque la possibilité qu'il s'agissait là d'objets extraterrestres, un porte-parole de la Marine, Joseph Gradisher, a admis bien plus tard, dans un communiqué au site d'information The Black Vault, que ces appareils n'avaient pas été "identifiés". Plus encore, ce dernier affirme qu'il y a bien "viol de l'espace aérien américain". Le porte-parole conclut en expliquant que, jamais, ces vidéos n'auraient dû être montrées au grand jour...