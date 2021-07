La manifestation faisait suite à l’expulsion d’un parc berlinois d’une femme qui prenait un bain de soleil les seins nus. Des agents de sécurité du parc lui avaient demandé de se rhabiller. La police a été appelée sur les lieux à la suite du refus de la femme et l’affaire a suscité la polémique. Les pancartes affichées arboraient des slogans tels que "Boobs have no gender" (les seins n’ont pas de genre) et "My body, my choice" (Mon corps, mon choix). Des hommes ont pris part à la manifestation.