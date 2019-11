C'était sans compter sur l'aide de gardes-côtes italiens, qui, en lutte contre les vagues et le vent, sont parvenus à extirper et à sauver 149 personnes au total. Une intervention périlleuse mais réussie, en regard du bilan du sauvetage effectué. Parmi cette centaine d'individus, se trouvaient 13 femmes et 3 enfants. Sept corps ont été retrouvés sans vie.

Selon les sauveteurs, la mésaventure des migrants démarra quand le bateau qui devait leur faire franchir la Méditerranée a coulé à environ un mille marin de la côte (deux kilomètres du rivage). L'opération des sauveteurs s'est avérée compliquée en raison de la hauteur des vagues (parfois deux mètres de haut) mais aussi en raison du grand nombre de personnes tombées à la mer au même moment.