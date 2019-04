L'enquête sur les attaques meurtrières qui ont causé la mort de plus de trois cent personnes au Sri Lanka, ce dimanche, se poursuit. Huit explosions ont frappé une série d'églises catholiques et d'hôtels du pays en ce jour pascal. Parmi les lieux de désolations, l'église de Saint-Sebastien à Negombo. Sur des images provenant d'une chaîne de télévision sri-lankaise, on peut voir un suspect équipé d'un sac à dos avancer d'un pas sûr vers le lieu du drame. Le suspect contourne l'église afin de se placer devant la foule et frapper le plus de monde possible.





La série d'attentats au Sri-Lanka a été revendiquée par l'État islamique ce mardi. Le bilan provisoire fait état de 321 morts, dont au moins 45 enfants et adolescents et 500 blessés, selon les derniers chiffres émanant du gouvernement sri-lankais.