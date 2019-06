Le Jour J, les forces aériennes ont aussi fortement été mobilisées et environ 12.000 appareils, comme des bombardiers, des chasseurs ou des planeurs, ont survolé la zone.





Cette vaste opération sur plusieurs plages de Normandie, qui a nécessité l'intervention de plus de 30.000 hommes, a servi de base historique pour de nombreuses productions cinématographiques, comme le très connu "Il faut sauver le soldat Ryan" de Steven Spielberg.En ce jeudi de commémorations des 75 ans du "D-Day", des images en noir et blanc mais aussi en couleurs ont refait surface sur les réseaux sociaux et permettent de se rendre compte de l'ampleur de la phase d'assaut des alliés pour combattre le Troisième Reich.Si, selon la porte-parole de la diplomatie russe , le débarquement n'a pas eu une influence décisive sur l'issue de la Seconde Guerre mondiale, il est important de noter que la flotte d'invasion était composée de près de 7000 navires (de guerre, de transport et de soutien) appartenant notamment à l'US Navy, la Royal Navy et l'Armée française de la Libération. Sur certaines de ces vidéos, on peut d'ailleurs observer cette flotte impressionnante débarquer sur les plages du Nord de la France.