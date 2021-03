Une petite éruption volcanique est en cours en Islande, près du mont Fagradalsfjall, à une quarantaine de kilomètres de la capitale Reykjavik. La lave n’avait pas coulé dans ce secteur depuis le XIIIe siècle. De quoi attirer plusieurs curieux, dont Bjorn Steinbekk, un Islandais qui s’est rendu sur place ce samedi 20 mars avec son drone. Il a aussitôt publié ses images sur Facebook et Instagram. Contacté par la RTBF, il explique : " C’est une manière de documenter quelque chose, d’apporter une nouvelle perspective au vol en drone."



L’homme qui travaille dans le marketing et organise notamment des voyages en Islande précise qu’il est pilote amateur. "Ça fait deux semaines que j’ai ce drone. Je m’entraîne avec", confie-t-il à nos confrères. Pour capter ces images aussi proches du volcan, l’Islandais a utilisé son drone avec des lunettes connectées. Il vivait donc en direct le trajet de celui-ci : "Ça donne un peu la nausée. J’avais avec moi quelqu’un pour me dire où j’allais. Mais quand vous volez comme ça, vous êtes tellement excité".

Ces images ont tout de même valu quelques frayeurs à ce pilote amateur. "J’ai cru que je n’allais jamais revoir mon drone quand il est allé vers la lave. J’ai eu des centaines de messages pour savoir si le drone avait survécu. Et oui, tout va bien. Le fabricant peut être heureux de savoir que son drone résiste à la lave", raconte-t-il.

Une éruption surveillée

Le flux de lave aurait diminué et l’éruption n’impacte plus qu’un petit kilomètre carré. Même si elle ne représente pas de risque pour les habitants, l’éruption est surveillée. Le système volcanique de la région n’avait pas été actif depuis 900 ans. Les dernières activités se sont espacées sur 30 ans entre 1210 et 1240.

La région enregistrait depuis plus d’un an, des signes de réveil, jusqu’aux dernières semaines où plusieurs secousses ont été ressenties. Le 24 février, un séisme de magnitude 5,7 a été enregistré près de Reykjavik. Aujourd’hui, les spécialistes ne savent pas encore dire combien de temps pourrait durer cette nouvelle activité.