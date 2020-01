Ils devaient naître le même jour et fêter chacun de leurs anniversaires ensemble. Il n'en sera rien.

Aux Etats-Unis, dans l'Indiana, Dawn Gilliam et Jason Tello attendaient des jumeaux. Forcément, ils ne pensaient pas que l'un serait né le 31 décembre 2019 et l'autre le 1er janvier 2020. C'est pourtant bel et bien ce qu'il s'est passé.

Dawn ne sentait plus le mouvement des foetus dans son ventre de a été à l'hôpital le 31 décembre afin d'avoir réponse à sa question. La réponse du corps médical ? Un accouchement dans la soirée. Soit un mois et demi à l'avance. De fait, les jumeaux étaient prévus pour le 19 février 2020, comme le détaille le site Indystar.

Finalement, Joslyn est née le 31 décembre à 23h37 et Jaxon, 30 minutes plus tard le 1er janvier.

Les parents, qui avaient bien pensé que leurs enfants pourraient naître à des dates différentes, ne pensaient pas que ces derniers seraient venus au jour au cours de deux années différentes. “Nous nous disions, plutôt, qu’il serait formidable de les faire naître à des dates différentes. Mais là c’est une autre surprise: différentes dates et différentes années. Nous sommes toujours un peu sans voix”, a déclaré l'heureux papa à quelques médias américains.