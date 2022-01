Alfredo et Aylin font actuellement parler d'eux dans le monde entier. La raison? Ils sont jumeaux mais ne sont pas nés... la même année.

L'événement s'est produit durant le dernier réveillon, le 31 décembre 2021. Fatima Madrigal et Robert Trujillo s'étaient rendus dans un hôpital de la ville californienne de Greenfield car ils attendaient un heureux événement: la naissance de jumeaux.

Finalement, si Alfredo a pointé le bout de son nez le soir même à 23h45, Aylin lui est sorti du ventre de la maman 15 minutes plus tard, le 1er janvier 2022.

"C’est fou pour moi qu’ils soient jumeaux et qu’ils aient des anniversaires différents. J’ai été très surprise et heureuse qu’Aylin arrive à minuit", a commenté l'heureuse maman dans un communiqué de presse obtenu par le média People. Quant au médecin qui a pratiqué l'accouchement, il a également témoigné: "Ce fut certainement l’un des accouchements les plus mémorables de ma carrière. Quel plaisir d’aider ces petits à naître en toute sécurité en 2021 et 2022 ! Quelle façon incroyable de commencer la nouvelle année".