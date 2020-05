Effrayante ou ingénieuse ? En tout cas, les médecins colombiens qui font face à une envolée des cas de Covid-19 ne rejettent pas l'idée.

En Amérique latine, les cas de coronavirus s'envolent. Ce qui pourrait bien nécessiter d'utiliser l'invention d'une société créant des accessoires publicitaires en carton. Qui a créé des lits d'hôpitaux en carton transformables en cercueils.

Ce qui a fait grand bruit en Colombie où les médecins affirment que cette idée créative mais effrayante dans son principe pourrait être malheureusement utile. Cela permettrait de pallier la pénurie anticipée de lits d'hôpitaux et de cercueils funéraires, comme le remarque The Guardian.

"Nous avons été fermés pendant quelques mois, comme tout le monde, jusqu'à ce que nous ayons cette idée", a raconté à la télévision colombienne Rodolfo Gómez, le fondateur d'ABC Displays, qui crée normalement des accessoires publicitaires en carton. "Mais quand nous avons vu ce qui se passait en Équateur, où les corps s'empilaient dans les rues, nous avons su que nous devions nous préparer d'une manière ou d'une autre".

Le voisin du sud de la Colombie a connu un véritable drame suite à l'épidémie qui a touché de plein fouet les habitants de la ville de Guayaquil qui ont été contraints de jeter les corps de leurs morts dans les rues. Les autorités locales avaient fini par distribuer des cercueils en carton pour pallier la pénurie de matériel funéraire.

Aujourd'hui, le nombre de cas augmente rapidement dans toute la région : le Brésil est le deuxième pays après les États-Unis pour le nombre de cas et de décès confirmés, et vendredi, les responsables de l'Organisation mondiale de la santé ont lancé un avertissement : "Dans un sens, l'Amérique du Sud est devenue un nouvel épicentre de la maladie."

La société affirme qu'elle peut produire jusqu'à 3 000 lits par mois, chacun coûtant environ 95 dollars et pouvant supporter 150 kg. "Les gens pourraient dire que nous fabriquons des lits de mort, mais nous essayons d'aider pendant une crise", a ajouté le producteur de cette solution peu orthodoxe. "Honnêtement, si les cas deviennent incontrôlables et qu'il y a un besoin désespéré de lits, et à bon marché, alors cela pourrait s'avérer une solution assez ingénieuse", a déclaré Magda Tovar, un médecin de Bogota.

L'entreprise affirme qu'elle suscite l'intérêt de clients potentiels aux États-Unis, au Brésil, au Mexique, au Pérou et au Chili.