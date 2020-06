À Washington, comme dans d'autres grandes villes américaines, des centaines de personnes se sont réunies tout le week-end pour manifester contre le racisme et les violences policières suite au décès de George Floyd . Lundi, la foule parquée aux abords de la Maison Blanche a toutefois eu une bien mauvaise surprise.

Peu avant le début officiel du couvre-feu, vers 19h, elle a été dispersée à l'aide de gaz lacrymogène. Selon le New York Times, les forces de l'ordre ont agi de la sorte afin que Donald Trump puisse se faire prendre en photo devant l'église St Johns située non loin de là. Cette dernière, surnommée "l'Eglise des présidents", avait été brièvement incendiée la veille, en marge des manifestations.

Quelques minutes après la dispersion des manifestants, le président américain a en effet été aperçu en train de se rendre à pied vers l'édifice religieux. Une Bible à la main, il a posé dos à l'église avant de se lancer dans un discours. "Nous avons un grand pays. C'est le plus grand pays du monde. Et nous allons garantir sa sécurité." En tout, la "séance photo" a duré un peu plus de 17 minutes. Le ministre de la Justice Bill Barr et la porte-parole de la Maison Blanche Kayleigh McEnany avaient également fait le déplacement.

"Il a utilisé mon église comme toile de fond d'un message contraire aux enseignements de Jésus"

La visite du président n'a toutefois pas plu à tout le monde. L'évêque du diocèse épiscopal de Washington, Mariann E. Budde, s'est dite "scandalisée" que des techniques anti-émeutes aient été utilisées juste pour dégager un chemin au président .

Selon elle, les responsables de l'église n'ont même pas été mis au courant de la visite de Donald Trump. Ce dernier, frustré d'avoir dû se rendre dans un bunker sécurisé pendant les manifestations, a décidé à la dernière minute de faire une sortie médiatisée.

"Le président vient d'utiliser une Bible, le texte le plus sacré de la tradition judéo-chrétienne, et l'une des églises de mon diocèse, sans autorisation, comme toile de fond d'un message contraire aux enseignements de Jésus", a déploré Mariann E. Budde. "Il n'a pas mentionné George Floyd, ni l'agonie des personnes qui subissent ce genre d'expressions horribles de racisme et de suprématie blanche depuis des centaines d'années."

Pire, le président n'est même pas rentré à l'intérieur du bâtiment pour constater les dégâts. "Il n'avait donc aucune raison d'aller là-bas, mis à part pour se faire prendre en photo", conclut Peter Baker, le correspondant du New York Times à la Maison Blanche.