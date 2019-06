Le géant sidérurgique ArcelorMittal se trouve en surcapacité en Europe et entend encore réduire sa production, il veut mettre fin aux contrats temporaires de 19.500 personnes.

L'entreprise est actuellement en discussion avec les syndicats à ce sujet, a indiqué mercredi le patron Lakshmi Mittal dans le Frankfurter Allgemeine.

Les droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium ont provoqué un surplus sur le marché relativement ouvert de l'Union européenne, estime M. Mittal. Depuis 2017, l'importation d'acier en Europe a, selon lui, augmenté de 30 à 40%, tandis que la demande s'est étiolée.

ArcelorMittal avait déjà précédemment annoncé réduire sa production sur le continent. Les usines polonaise de Cracovie, française de Dunkerque et allemande de Eisenhüttenstadt fabriquent d'ores et déjà moins d'acier. Le groupe a aussi annoncé une réduction de production programmée au quatrième trimestre dans son usine allemande de Brême, où l'arrêt d'un haut-fourneau pour maintenance va être prolongé. Et il va étendre l'arrêt prévu au quatrième trimestre pour réparation d'un haut fourneau du site espagnol des Asturies.​