Des milliers d'euros ont déferlé dans la rue après un incendie au deuxième étage d'un appartement à Den Bosch, aux Pays-Bas.

Dans la nuit du samedi au dimanche un incendie s'est déclaré dans un immeuble au centre-ville de Den Bosch. Suite à cet incendie, les premiers rapports de l'enquête indiquent qu'une femme s'est jetée de son balcon et a été emmenée à l'hôpital. Le feu se serait déclenché au deuxième étage d'un immeuble à appartements. L'incendie serait d'origine criminelle et la police locale a arrêté une personne.

Les pompiers sont arrivés sur place à 2h15, après qu'une ambulance se soit rendue à l'appartement dix minutes plus tôt. La police est ensuite arrivée en renfort puisque l'incendie a provoqué un déferlement de billets, qui venaient probablement de l'appartement, dans toute la rue. Les agents ont alors essayé de ramasser le plus d'argent possible. Des témoins ont déclaré avoir récupéré des sacs remplis de billets. L'argent s'est envolé partout et a été retrouvé sur l'herbe, sous les voitures garées, dans les buissons et sur le toit de l'entrée de l'appartement.

Plus tôt dans la soirée, selon les habitants, il y avait déjà eu un incident dans ou près de l'appartement où l'incendie s'est déclaré.