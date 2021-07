Pour repeupler les lacs de l'Utah (États-Unis), les autorités de l'État ont trouvé une technique bien particulière. Si elle est utilisée depuis les années 50, elle n'en reste pas moins surprenante. Comme on peut le voir sur les images diffusées il y a quelques jours sur la page Facebook Utah Division of Wildlife Resources, des milliers de poissons sont embarqués dans un avion, qui contient des centaines de litres d'eau - et peut charger 35.000 poissons en une fois-, et sont ensuite largués au-dessus des lacs de l'Utah.

Les vidéos montrent donc un nuage de poissons chuter durant plusieurs secondes avant d'atteindre la surface du lac survolé par l'avion. "Comme ces espèces sont petites, elle descendent lentement vers l'eau", est-il expliqué dans le post Facebook. Au total, l'opération a permis de repeupler 200 lacs de l'État situés en haute altitude. Cette méthode de largage est loin d'être nouvelle, et il a été prouvé, après analyse des eaux des lacs, que le taux de survie des poissons déchargés par les airs est très élevé.