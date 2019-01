Les passagers d'un vol de la compagnie américaine United Airlines, dérouté sur l'aéroport de Goose Bay dans le nord-est canadien, ont été coincés à bord de l'appareil pendant environ 16 heures par un temps glacial, selon la chaîne publique CBC.

Le vol 179 d'United, effectuant une liaison entre Newark et Hong Kong, a dû se poser samedi soir à Goose Bay dans la province de Terre Neuve et Labrador à cause d'une urgence médicale, a indiqué la compagnie à CBC.

Le passager souffrant a été hospitalisé mais un problème mécanique a empêché l'appareil de redécoller, les passagers ont par conséquent dû demeurer à bord car il n'y a pas de douanier la nuit dans cet aéroport, a précisé CBC.

Les quelques 250 passagers sont restés quelques 16 heures à bord en attendant l'arrivée d'un avion de remplacement, ont déclaré des passagers à la chaîne publique.

L'un d'entre s'est plaint qu'il ne faisait pas très chaud dans l'avion et que l'arrivée de nourriture et de cafés après plusieurs heures d'attente n'avait pas suffi à apaiser la grogne des passagers.

Il faisait -30 degrés à Goose Bay et le froid pourrait être à l'origine du mauvais fonctionnement d'une porte qui a empêché l'avion de repartir.

Une bonne partie du Canada, notamment l'est du pays, a subi pendant le week-end des épisodes de froid glacial et d'importantes chutes de neige qui ont perturbé le trafic routier et provoqué des annulations de vols dans plusieurs aéroports, notamment à Montréal.