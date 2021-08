Un groupe de personnes a été filmé par une passante le 22 août dernier à Norfolk alors qu'ils étaient en train de harceler des phoques sur la plage. Sur la vidéo ci-dessus, on peut voir un homme s'approcher d'un phoque et tenter de le toucher. L'animal, apeuré, a alors été contraint de fuir dans la mer.





"C'est inacceptable", a aussitôt réagi l'association Friends of Horsey Seals. "La majorité des phoques sur la plage sont en gestation en ce moment", rappellent leurs protecteurs. "Je voudrais croire que ces gens ne savaient pas ce qu'ils faisaient mais quand on écoute la vidéo on se rend compte qu'ils se sentaient en droit de faire tout ce qu'ils désiraient." La personne qui a filmé la vidéo confirme d'ailleurs qu'elle leur avait demandé de s'éloigner des phoques à plusieurs reprises, ce qu'ils n'ont jamais désiré faire. "C'est tout simplement dégoûtant", a-t-elle commenté.

Un comportement dangereux

Pourtant, pour éviter ces comportements déplacés, des panneaux ont été mis en place afin de rappeler qu'il était interdit de se trouver à moins de 10 mètres des phoques. Ces mammifères viennent en effet sur la plage pour se reposer. Or, quand ils sont chassés dans la mer par les humains, ils sont encore plus stressés qu'avant, ce qui peut avoir de lourdes conséquences sur leur gestation. Lors de la saison des mises à bas, de novembre à janvier, des bénévoles de l'association sont contraints de venir en personne afin d'éloigner les humains qui voudraient quand même s'approcher des phoques. Sans leur intervention, les phoques stressés pourraient en effet perdre leurs bébés !





Si tous les humains ne comprennent pas que toucher un animal sauvage n'est jamais une bonne idée, ils comprendront peut-être qu'ils se mettent également en danger en se faisant. "Les phoques sont des animaux sauvages. Lorsqu'ils se sentent en danger, ils peuvent mordre. Et leur bouche est pleine de bactéries. Les personnes qui ont été mordues par un phoque doivent donc immédiatement se rendre à l'hôpital pour recevoir une injection et éviter une infection."





Ecœurée, l'association a lancé une pétition afin d'introduire une protection supplémentaire pour les phoques.