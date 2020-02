Google a informé mardi les utilisateurs de son service Google Takeout qu'un bug informatique a pu permettre à d'autres utilisateurs d'accéder à leurs photos et vidéos personnelles.

L'outil Google Takeout permet de copier des contenus d'un compte Google pour les sauvegarder ailleurs ou s'en servir avec un autre logiciel, hors de l'écosystème du groupe californien. "Nous sommes en train d'informer au sujet d'un bug qui a pu toucher les utilisateurs de Google Takeout qui ont exporté leurs photos et vidéos entre le 21 et le 25 novembre", a expliqué un porte-parole de l'entreprise en réponse à une requête de l'AFP. "Ces utilisateurs peuvent avoir reçu soit des archives incomplètes, soit des vidéos ou photos qui n'étaient pas à eux. Nous avons réparé le problème sous-jacent et avons analysé en profondeur ce qui s'est passé pour empêcher que cela se reproduise.

Nous sommes désolés que cela se soit produit", a-t-il précisé. Moins de 0,01% des utilisateurs du logiciel "Photos" de Google ont été affectés, d'après le site 9to5Google. Mais cela peut tout de même représenter des milliers de personnes, sachant que Google Photos compte 1 milliard d'utilisateurs, d'après un article de Fast Company paru en juillet dernier.