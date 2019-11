Les porcelets de deux mois ont été scrupuleusement choisis et triés sur le volet pour qu'ils se rapprochent le plus possible de la taille et du physique d'un enfant.





L'ONG PETA a d'ores et déjà dénoncé cette pratique. "Laisser des animaux intelligents et sensibles comme les porcs s'écraser sur les murs lors de tests à grande vitesse en Chine est tout simplement cruel", s'est indigné Anne Meinert, la porte-parole de l'association.