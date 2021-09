C. Martelet, correspondante à Paris

Il est celui qui va attirer tous les regards. D’abord parce qu’il est le seul terroriste des commandos du 13 novembre encore en vie, mais aussi parce que lors de sa dernière apparition en Belgique, Salah Abdeslam avait glacé le sang de la salle audience de la 90e chambre correctionnelle de Bruxelles.

Ce matin du 5 février 2018, c’est un homme transformé qui avait été amené pour être jugé pour son rôle dans une fusillade en mars 2016. Salah Abdeslam n’était déjà plus le même : épaules et nuque larges, barbe fournie, cheveux longs coiffés en arrière. Le Belge refuse lors de ce procès de s’adresser ou de regarder la présidente du tribunal. Mains sur les cuisses et sans bouger, il ne s’exprimera qu’une seule minute pour renier toute forme de justice à part celle de Dieu.