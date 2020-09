Le pays enregistre ainsi le plus grand nombre de nouvelles infections depuis des mois. Le gouvernement néerlandais va consulter les grandes villes pour voir si des mesures supplémentaires sont nécessaires. "C'est beaucoup plus élevé qu'hier et qu'avant-hier. En fait, c'est le chiffre le plus élevé depuis quelques mois. Cela ne va donc pas dans la bonne direction, il y a des raisons de s'inquiéter, surtout à Amsterdam, La Haye et Rotterdam", selon M. de Jonge. Le gouvernement néerlandais va donc consulter les responsables de ces trois villes pour discuter d'éventuelles mesures supplémentaires contre la propagation du coronavirus.

Les mesures régionales et locales doivent absolument permettre de freiner de nouveaux foyers. Il s'agit de la seule solution afin de permettre d'éviter un confinement au niveau national.

C'est la première fois depuis longtemps que le nombre de nouvelles infections enregistrées dépasse le cap des 1.000 cas. Mardi et dimanche, le chiffre quotidien était de plus de 900. Lorsque la crise sanitaire était à son apogée, en avril, les chiffres étaient encore plus élevés. De plus, tout le monde n'a pas été testé à cette époque, de sorte que le nombre réel de patients était probablement encore plus élevé.