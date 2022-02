Suivez les dernières informations en direct.

Les réactions à l'annonce de Poutine concernant l'indépendance des régions séparatistes prorusses de l'Est de l'Ukraine ne sont pas fait attendre. Les Européens ont brandi un paquet de sanctions, ce mardi 22 février, visant à "frapper fort la Russie". De quoi susciter l'ire du président russe...

11h23: Le Conseil de sécurité ukrainien demande d'instaurer l'état d'urgence



11h03: "Je ne vois pas Poutine revenir sur sa décision"



Tanguy Struye, professeur en science politique internationale à l'UCLouvain, a fait le point sur la situation au micro de Maxime Binet dans l'émission "Il faut qu'on parle" sur DH Radio.Joe Biden et les Occidentaux ont annoncé des premières sanctions économiques contre Moscou, un "premier pas important" selon le professeur : "Les sanctions sont ciblées mais elles laissent une marge de manoeuvre pour la diplomatie. Si Poutine continue, on pourra encore déployer beaucoup d'autres sanctions. C'est une première carte."



Mais les voie diplomatiques sont-elles encore pertinentes pour faire retomber les tensions sur le terrain ? "On se demande si les Russes ont encore cette volonté. La donne a fortement changé ces derniers jours. Le fait que pour Poutine, l'Ukraine soit une erreur historique.... Les deux régions séparatistes sont reconnues et je ne le vois pas revenir sur cette décision."







10h51: Pékin accuse Washington de "mettre de l'huile sur le feu" en Ukraine



La Chine a accusé mercredi les Etats-Unis de "mettre de l'huile sur le feu" en Ukraine, après la reconnaissance par Moscou de deux régions séparatistes de l'est du pays et l'annonce de sanctions par Washington. "Les Etats-Unis n'ont cessé de vendre des armes à l'Ukraine, augmentant les tensions, créant la panique et ils ont même exagéré le calendrier d'une guerre", a fustigé devant la presse une porte-parole de la diplomatie chinoise, Hua Chunying.

"La question clé est de savoir quel rôle ont joué les Etats-Unis dans les tensions actuelles en Ukraine", s'est interrogée la porte-parole.

"Quelqu'un qui jette de l'huile sur le feu, tout en accusant les autres, c'est quelqu'un d'immoral et d'irresponsable", a estimé Mme Hua.

Cette attaque en règle contre les Etats-Unis tranche avec la pondération de la Chine lundi. Elle avait alors appelé les acteurs de la crise ukrainienne à "faire preuve de retenue".

10h46: "On s'en fout des sanctions en fait"



"A chaque fois qu'ils déclarent des sanctions contre la Russie, ça n'a aucun sens et aucune valeur ici, on s'en fout de ces sanctions, en fait", a assuré Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma, au micro de La Première. Les soldats russes vont-ils traverser la frontière et attaquer ? A la question, le Russe répond: "Si l'Ukraine, dans cette situation très tendue, donne une raison d'agir militairement, la Russie va évidemment agir militairement pour défendre les gens qui habitent dans ces républiques indépendantistes."





Le pape François a déploré mercredi les "scénarios de plus en plus alarmants" qui se profilent en Ukraine et menacent "la paix de tous", alors que les craintes d'une escalade militaire par Moscou sont au plus haut."Malgré les efforts diplomatiques de ces dernières semaines, des scénarios de plus en plus alarmants s'ouvrent", a déclaré le pontife argentin à la fin de son audience générale hebdomadaire. "Je prie toutes les parties impliquées pour qu'elles s'abstiennent de toute action qui pourrait provoquer encore plus de souffrance aux populations", a-t-il ajouté.Les forces armées ukrainiennes ont annoncé mercredi un plan de mobilisation dès mercredi des réservistes sur fond de craintes d'une escalade militaire par Moscou. "La mobilisation concernera les réservistes âgés de 18 à 60 ans", ont précisé les forces terrestres ukrainiennes sur Facebook.La ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, a estimé mercredi "hautement probable" que le président russe Vladimir Poutine veuille envahir l'Ukraine et prendre sa capitale Kiev, après la reconnaissance par Moscou de l'indépendance de territoires séparatistes prorusses. "Nous pensons qu'il est hautement probable qu'il mène à bien son projet d'une invasion totale de l'Ukraine", a déclaré Liz Truss sur la chaîne télévisée Sky News. "Nous pensons qu'il est hautement probable que ce soit ce qu'il prévoit", a-t-elle ajouté, interrogée sur une éventuelle prise de Kiev.Après l'annonce mardi de sanctions britanniques visant de trois oligarques proches du Kremlin et des banques russes, la cheffe de la diplomatie a rappelé que le Royaume-Uni était prêt à aller plus loin en cas de nouvelle escalade militaire.Ce régime de sanctions, "le plus dur jamais mis en place contre la Russie" par les Britanniques, permettra "de faire souffrir Vladimir Poutine et son régime et l'économie russe", a-t-elle souligné."Mais cela ira plus loin si nous voyons une invasion totale de l'Ukraine", a-t-elle prévenu, évoquant notamment une limitation de l'accès de Moscou aux marchés britanniques, notamment en matière de dette souveraine.Ces nouvelles sanctions seraient prises "conjointement avec nos alliés internationaux", a précisé Liz Truss.Le président russe Vladimir Poutine a insisté mercredi sur le caractère "non négociable" des intérêts et de la sécurité de son pays, vantant ses capacités militaires tout en se disant disposé à trouver des "solutions diplomatiques" dans la crise avec l'Ukraine.

"Notre pays est toujours ouvert à un dialogue directe et honnête pour trouver des solutions diplomatiques aux problèmes les plus complexes", a déclaré M. Poutine dans un discours télévisé à l'occasion de la "Journée du défenseur de la Patrie".

"Cependant, les intérêts et la sécurité de nos citoyens sont pour nous non négociables", a poursuivi M. Poutine qui réclame aux Occidentaux des garanties telles que la promesse que l'Ukraine n'intègrera jamais l'Otan et la fin du renforcement de l'Alliance à ses frontières.

Citant comme menaces pour la Russie "le relâchement du système de contrôle des armements" et "les activités militaires de l'Otan", le président russe a une nouvelle fois estimé que les inquiétudes de son pays restaient "sans réponse".

Le président russe a également promis de continuer à développer les capacités de l'armée et de la flotte russes, les "technologies numériques avancées" et l'intelligence artificielle autant que les armes dites "hypersoniques"





Le Secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, qui devait rencontrer son homologue russe Sergueï Lavrov, après la reconnaissance par Moscou des régions séparatistes ukrainiennes prorusses, annonce annuler cette rencontre prévue jeudi à Genève.