Divers médias, notamment en Grèce, en Italie et en France, ont rapporté que l'auteur de la tragédie s'appelait Rainer Winklarson et qu'il avait annoncé son acte en ligne. En réalité, il s'agissait d'une fausse information diffusée par des trolls de l'Internet pour semer la confusion. Le nom Rainer Winklarson fait référence au vidéoblogueur allemand Rainer Winkler, plus connu sous le nom de "dragon lord", qui compte plus de 150.000 adeptes sur YouTube. Par le passé, Winkler a suscité à plusieurs reprises la colère d'une partie de la communauté Internet avec ses vidéos souvent provocantes et est souvent la cible de moqueries et de haine.

À un moment donné, par exemple, des personnes ont été appelées à se rendre à son domicile dans un petit village pour le mettre sous pression, après quoi la police a dû intervenir pour protéger le blogueur. Son nom apparaît régulièrement comme suspect lorsqu'il y a des attentats quelque part, mais il s'agit de fausses informations qui sont diffusées délibérément.

La police norvégienne a maintenant identifié le véritable auteur de l'attaque de mercredi dans la ville de Kongsberg comme étant Espen Andersen Bråthen, 37 ans. Les services de sécurité ont annoncé plus tôt dans la journée que son geste avait toutes les apparences d'un acte terroriste, mais ont nuancé cette affirmation un peu plus tard. "Cela ressemble à un acte terroriste, mais pour l'instant nous ne connaissons pas les motivations de l'auteur", ont-ils souligné.