Transformer un bus ou un van en refuge itinérant, c'est tendance. Tammy et Ian Smith l'ont fait, mais pas pour eux. Ils l'ont fait pour les personnes SDF de Newport, au pays de Galles.

Depuis quatre ans, Tammy et Ian Smith font partie du groupe H.O.P.E (Helping Open People's Eyes), un groupe de bénévoles qui font ce qu'ils peuvent pour soutenir les habitants de la rue.

Il y a un an, Ie couple en visite à Bristol découvre un bus transformé en refuge itinérant. Ils se disent qu'aménager un bus en logement pour plusieurs personnes est possible. Ils rentrent chez eux avec cette idée dans la tête.

Plusieurs personnes se rassemblent autour du couple et de leur projet. Un véhicule est ensuite acheté d'occasion pour près de 5.500 €, comme le rapporte The Independent. Pendant près de 12 mois, l'équipe de bénévoles va rééquiper le bus rouge. Aujourd'hui, douze lits superposés, des douches, des toilettes et une cuisine sont installés sur les deux étages du véhicule rouge.

En principe, l'abri mobile devrait prendre la route dans les jours à venir. "Nous voulons le sortir avant Noël", a déclaré Ian au site WalesOnline.

Un crowdfunding a été lancé pour récolter les fonds nécessaires à la fin de la transformation. L’entièreté des fonds recueillis seront réinvestis dans l'autobus, de la nourriture ou encore des vêtements pour les gens qui vivent dans la rue, explique l'organisation sur son site.

