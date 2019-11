© AP

Mike Pence aurait dû ratifier la lettre, après que cette dernière ait recueilli le nombre de signatures suffisant, et ensuite la présenter au Congrès. Ce que le vice-président n'aurait pas rechigné à faire, loin de là. L'inhabilité mentale de Trump aurait été évoquée à la suite du licenciement de James Comey de son poste de directeur du FBI, décidée unilatéralement par le milliardaire. C'est peu après cette éviction soudaine et étrange pour certains qu'a été lancé la fameuse enquête du procureur spécial Mueller.Lors d'une conférence de presse, ce 7 novembre, le second de Trump a nié en bloc ces accusations. ", a-t-il déclaré.Ce n'est pas la première fois pourtant que l'homme fait l'objet de telles allégations. En effet, après que la vidéo "Grab by the pussy" (NDLR: dans laquelle on pouvait entendre celui qui est dorénavant à la tête des Etats-Unis appeler à attraper les femmes par la "chatte") ait émergé sur la toile, Mike Pence aurait fait savoir aux pontes du parti républicain qu'il était prêt à remplacer Trump. Ce dernier voyant déjà dans sa démarche de l'époque une véritable "trahison".