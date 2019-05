Un anniversaire qui ne pouvait pas plus mal se finir...

En route pour une rave party, deux amis trentenaires ont voulu jouer avec l'accélérateur. Sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants, Fausto Dal Moro et Luigi Visconti ont filmé leurs exploits. "On est à 200 km/h et il pleut, cette voiture est monstrueuse", se réjouit l'un d'entre eux. Au volant de la BMW 320 de Luigi dont c'est l'anniversaire, les deux comparses foncent à vive allure sur l'A1 qui relie Milan à Naples. Envisageant de faire une pause, ils changent vite d'avis. "Il y a des drogues qui nous attendent", peut-on les entendre dire sur la vidéo.

Les images publiées sur la page Facebook de Fausto tard dans la nuit - ou plutôt au petit matin - seront les dernières des deux amis qui se sont crashés à hauteur de Modène. La BMW qui a fait plusieurs tonneaux après avoir percuté un garde-corps a fini par s'embraser ne laissant aucune chance aux passagers. L'accident relayé par la presse italienne a fait l'objet de nombreux commentaires, certains compatissant d'autres moins. La mère de Fausto Dal Moro a ainsi demandé que l'on respecte la mémoire de son défunt fils. "S’il vous plaît, ne le jugez pas sur base d’une seule vidéo où il fait le fou sur l’autoroute", a réclamé la maman.