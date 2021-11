Cinq décennies de préjudice réparées. Une juge de New York a innocenté jeudi deux hommes afro-américains, dont l'un décédé en 2009, condamnés il y a plus de 50 ans pour le meurtre en 1965 du militant de la cause noire Malcolm X. Qualifiant "d'échec de la justice" la condamnation de Muhammad Aziz, alias Norman 3X Butler, aujourd'hui 83 ans et présent à la cour suprême de New York, et de Khalil Islam, alias Thomas 15X Johnson, décédé en 2009, la juge Ellen Biben a disculpé les deux hommes, après le dépôt d'une demande en ce sens par le procureur de New York Cyrus Vance et la défense.

Un documentaire Netflix

"L’enquête de vingt-deux mois conduite de manière conjointe par le bureau du procureur et les avocats des deux hommes révèle que les procureurs", le FBI et la police de New York (NYPD) "ont dissimulé des preuves cruciales qui, si elles avaient été connues, auraient probablement conduit à l’acquittement des deux hommes", écrit le quotidien new-yorkais.

En février 2020, après la diffusion d’un documentaire sur Netflix ("Who Killed Malcolm X ?"), Cyrus Vance avait demandé à ses équipes un réexamen du dossier. La série explorait une théorie selon laquelle les deux hommes étaient innocents et que certains des vrais tueurs s’étaient échappés.

Aucune preuve matérielle

Figure historique durant la période de lutte pour les droits civiques aux États-Unis, Malcolm X est devenu célèbre en tant que porte-parole en chef de l’organisation communautaire "Nation of Islam", exhortant les Noirs à revendiquer leurs droits civiques "par tous les moyens nécessaires".

Puis il a rompu avec la "Nation of Islam" environ un an avant d’être abattu. C’était le 21 février 1965, alors qu’il commençait un discours dans la salle de bal Audubon de Harlem. Khaled Islam, Muhammad A. Aziz et un troisième homme, Mujahid Abdul Halim - les deux derniers étant connus au moment du meurtre sous les noms de Norman Butler et Thomas Hagan - ont été reconnus coupables de meurtre en mars 1966 et condamnés à la prison à vie.

À l’époque, Hagan avoue qu’il était l’un des trois hommes armés qui ont tiré sur le militant politique. Il a en revanche déclaré que ni Aziz, ni Islam n’étaient impliqués. Les deux ont martelé qu’ils étaient innocents tout au long de leur procès en 1966, s’appuyant sur des alibis. Aucune preuve matérielle ne les a liés au crime. Ils "n’avaient rien à voir avec ce crime", a même réitéré Hagan dans une déclaration sous serment en 1977. Ce dernier avait identifié deux autres hommes, mais personne d’autre n’a jamais été arrêté. Hagan a bénéficié d’une libération conditionnelle en 2010.

Agents infiltrés

Selon le New York Times, la nouvelle enquête a révélé que le FBI avait des documents pointant vers d’autres suspects. Il y a également un témoin, encore en vie, qui aurait confirmé l’alibi d’Aziz, assurant que ce dernier se trouvait chez lui, blessé à une jambe, au moment de la fusillade. Jamais interrogé par la police, ce témoin uniquement identifié par les initiales "JM", a précisé avoir conversé avec Aziz en appelant sur le téléphone fixe de ce dernier le jour du meurtre, précise le journal. Le réexamen du dossier précise en outre que les procureurs en charge de l’affaire n’ont pas révélé que des agents infiltrés se trouvaient dans la salle de bal lorsque les coups de feu ont éclaté.

Ce rebondissement judiciaire risque de renforcer la thèse du rôle trouble joué par le FBI et la police de New York à l’époque.

En février 2021, une lettre posthume et accusatrice d’un policier avait été dévoilée et les filles de Malcolm X avaient déjà demandé la réouverture de l’enquête. Le policier affirmait s’être rapproché, à la demande de sa hiérarchie, de l’entourage de Malcolm X et avoir piégé deux de ses gardes du corps, arrêtés quelques jours seulement avant l’assassinat, pour affaiblir la sécurité autour du leader noir.

Et la police savait que quelqu’un avait appelé le Daily News new-yorkais plus tôt dans la journée pour les prévenir que Malcolm X serait tué. "Ce n’était pas un simple oubli, a déclaré au New York Times Deborah François, avocate d’Aziz et d’Islam. C’était le produit d’une faute officielle extrême et grossière."