L'accident s'est produit vers 3h40 du matin sur la N58 à Rekkem. Le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule dans le complexe de bretelles d'entrée et de sortie de la E17 et a fini sa course contre le pilier d'un pont. Malgré l'intervention rapide des services de secours, il était trop tard pour les deux occupants du véhicule, qui sont morts sur place des suites de la collision. Le parquet a désigné un expert en circulation afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de l'accident. D'après les premières constatations, la voiture des victimes roulait trop vite. Aucun autre véhicule n'a été impliqué dans l'accident.