Deux heures avant avoir frappé un individu ne portant pas de gilet jaune , samedi, à Toulon, le commandant Didier Andrieux a été victime de coups et blessures en marge de la manifestation. Son avocat, Christophe Bass, a dévoilé une nouvelle vidéo dans laquelle on voit son client se faire encercler et tabasser par plusieurs personnes.