Deux hommes condamnés en 1966 pour l'assassinat un an plus tôt à New York de Malcolm X, figure de la lutte pour les droits civiques, vont être innocentés, a annoncé mercredi le bureau du procureur de Manhattan.

"Ces hommes n'ont pas eu droit à la justice qu'ils méritaient", a déclaré mercredi le procureur Cyrus Vance dans le New York Times, tandis que son bureau a confirmé qu'une conférence de presse aurait lieu jeudi sur l'"annulation des condamnations injustifiées de deux personnes pour le meurtre de Malcolm X".

Selon le New York Times, il s'agit de Muhammad A. Aziz, 83 ans, sorti de prison en 1985, et de Khalil Islam, libéré après avoir purgé sa peine en 1987 et mort en 2009.

Selon le quotidien new-yorkais, "l'enquête de 22 mois conduite de manière conjointe par le bureau du procureur et les avocats des deux hommes révèle que les procureurs", le FBI et la police de New York (NYPD) "ont dissimulé des preuves cruciales qui, si elles avaient été connues, auraient probablement conduit à l'acquittement des deux hommes".

En février 2020, après la diffusion d'un documentaire sur Netflix ("Who Killed Malcolm X?"), Cyrus Vance avait demandé à ses équipes un réexamen du dossier.

"Ce que nous pouvons faire, c'est reconnaître cette erreur, la gravité de cette erreur", a ajouté Cyrus Vance.