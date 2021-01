Elles précisent qu'un variant du coronavirus s'y est largement propagé. Dans les deux hôtels, les autorités ont ordonné des tests, a indiqué lundi matin la chancellerie cantonale des Grisons dans un communiqué. Par ailleurs, les écoles et écoles de ski de Saint-Moritz resteront fermées jusqu'à nouvel ordre. Le port du masque est désormais obligatoire sur tout le territoire de la commune.

Le service cantonal de la santé recommande vivement aux résidents et aux touristes de s'abstenir de tout contact non essentiel avec d'autres personnes. Les règles en matière d'hygiène et de distance doivent être respectées.

La présence du virus muté a été détectée dimanche soir à Saint-Moritz. Les autorités font état d'une douzaine de cas. Des tests à grande échelle pour la population de la station seront effectués mardi.

Grâce à la stratégie active de dépistage et à l'expérience acquise lors des essais pilotes de décembre dernier, le département cantonal de la santé a pu mettre en place rapidement des mesures ciblées contre la propagation du virus muté à Saint-Moritz, souligne le service de la santé.