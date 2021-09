Deux hommes sont morts samedi dans l'accident d'un avion de tourisme qui s'est écrasé dans un champ dans la Somme, a-t-on appris auprès des pompiers et du parquet d'Amiens.

Cet avion de tourisme biplace, un DR400, a chuté sans prendre feu dans un champ entre Woignarue et Friaucourt, à quelques kilomètres au sud de la baie de Somme, a indiqué le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de la Somme.

Ces deux personnes étaient parties de l'aérodrome du Tréport (Seine maritime), pour une destination inconnue à ce stade, a précisé la substitut de la procureure d'Amiens, Jessica Roch-Nicollet, qui s'est rendue sur place. Il s'agissait "a priori" d'un aéronef privé, n'appartenant pas à l'aéroclub, a-t-elle ajouté.

Les deux hommes décédés étaient selon la magistrate âgés de 36 et 52 ans.

Mme Roch-Nicollet a indiqué ne pas avoir d'élément à ce stade sur les causes de l'accident mais que deux enquêtes étaient ouvertes, confiées respectivement à la Gendarmerie du Transport aérien et au BEA (bureau d'enquête et analyse pour la sécurité de l'aviation civile).

Fin août, un instructeur pilote de 31 ans et un homme de 75 ans avaient déjà trouvé la mort dans l'accident d'un avion de tourisme à Wambrechies, dans le Nord.