Deux femmes ont été blessées dans au moins deux petites "explosions" vendredi à Bangkok, a-t-on appris auprès de la police. "Des attentats à la bombe" sont à l'origine des explosions, selon le gouvernement.

La capitale thaïlandaise accueille une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays de l'Asie du Sud-Est en présence de leurs homologues américain, russe et chinois, "Deux femmes ont été blessées" lors d'une explosion juste à l'extérieur du centre-ville, ont indiqué à l'AFP des responsables d'un centre d'urgence. Une deuxième explosion a retenti dans le centre-ville, a ajouté la police, refusant de confirmer la cause de l'incident. Le Premier ministre, Prayut Chan-O-Cha, a été informé des "attentats à la bombe et a ordonné une enquête immédiate", a déclaré la porte-parole du gouvernement Narumon Pinyosinwat, ajoutant que "les mesures de sécurité ont été renforcées". © AFP