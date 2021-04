Les deux individus de 30 et 35 avaient teint leurs cheveux et sourcils avant de se présenter munis de fausses identités il y a deux semaines dans un centre de vaccination de la capitale mexicaine, a confirmé la maire de Mexico Claudia Sheinbaum, lors d'une conférence de presse mercredi.

Les comparses ont bien reçu une dose du vaccin, alors qu'actuellement au Mexique seules les personnes employées dans le secteur de la santé publique, les enseignants et les personnes de plus de 60 ans peuvent bénéficier de la vaccination contre le Covid-19.

Les fraudeurs ont toutefois été démasqués à cause de leurs voix. Ils ont été arrêtés et sont poursuivis pour avoir faussé leurs cartes d'identité.

A ce jour, un peu plus de 1,3 million de personnes, soit environ 1% de la population, sont pleinement vaccinées au Mexique.

Les livraisons de vaccins étant basses à certains moments, le gouvernement mexicain a accusé les pays riches de "voler" les vaccins.

Avec plus de 126 millions d'habitants, le Mexique est le troisième pays au monde qui enregistre le plus de décès attribués au nouveau coronavirus (205.000), après les USA et le Brésil.