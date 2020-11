Ce samedi, Joe Biden a remporté l'élection présidentielle américaine au nez et à la barbe de Donald Trump. Il est ainsi devenu le 46e président des États-Unis d'Amérique. Malheureusement pour lui, son nouveau statut n'est pas accompagné que de privilèges. Grand passionné de voitures et de vitesse, le dirigeant américain devra en effet faire une croix sur sa Corvette Stingray qu'il possède depuis 53 ans.

Le démocrate possède une Chevrolet Corvette décapotable de 1967, cadeau de mariage que lui avait offert son père. Équipé d'un moteur V8 de 350 chevaux, le sublime bolide est estimé à environ 90 000€.

Durant son mandat de vice-président entre 2009 et 2017, lui qui adore la conduite, avait pourtant dû se passer de son véhicule fétiche pour des questions de sécurité. Il en sera de même avec sa nouvelle position de chef d’État. Par ailleurs, CNBC souligne que les anciens présidents ne sont pas non plus autorisés à rouler sur la voie publique.



C'est donc une croix définitive sur sa voiture que devra faire Joe Biden lorsqu'il endossera son nouveau rôle.



La rançon de la gloire dira-t-on.