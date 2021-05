Depuis décembre 2020 déjà, l'infectiologue français explorait déjà la piste de la transmissions du Covid-19 des visons à l'homme. Il émettait alors l'hypothèse que la deuxième vague de la pandémie, commencée en juillet 2020, provenait de la souche des visons danois. Le Danemark avait en effet décelé des cas de coronavirus dans de nombreux sites d'élevage ce qui avait débouché sur l'abattage de plus de 17 millions de visons dans le pays.



Dans une nouvelle vidéo partagée ce 28 avril, Didier Raoult affirme que l'origine de cette deuxième vague pourrait finalement se trouver dans cet élévage de visons du l'Eure-et-Loir, en France.



"Ça fait un moment que je le suspecte mais maintenant j’en suis extrêmement convaincu, ce variant vient de l’élevage de visons français d’Eure-et-Loir, car l’épidémie de juillet est apparue en Mayenne alors qu’il n’y avait plus du tout de cas en France. On ne voit pas comment ça peut réapparaître tout seul, un facteur l’a déclenché", explique-t-il dans sa vidéo.

Le nom de ce variant ? Le "Marseille 4", "le monstre extraordinairement dangereux" comme l'affirme le scientifique. "C'est à mon avis la source de cette épidémie et c'est le variant le plus mortel dans le monde de Covid-19, c'est le plus mortel chez nous et il s'est répandu dans toute l'Europe. C'est un vrai tueur, le pire des tueurs, le pire de ceux que l'on a eu !", conclut le professeur Didier Raoult.