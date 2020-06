Qui réinventera la France de demain ? Un sondage s'est intéressé à la question et certains résultats sont pour le moins surprenants.

Les Français ont une idée claire des personnes qu'ils veulent voir aux commandes. Selon un sondage réalisé par Ifop pour Europe 1 et La Tribune, c'est le Premier ministre Édouard Philippe qui arrive en tête parmi les personnalités capables de "réinventer la France". Sur 37 personnalités politiques, scientifiques et intellectuelles, le Premier ministre a obtenu 45% des votes. En deuxième position, on retrouve Nicolas Hulot, qui en 2018 était encore ministre de l' Écologie. Mais nouvelle étonnante, c'est le controversé scientifique Didier Raoult qui occupe la troisième marche du classement, avec 42% des résultats.

Par la suite, on retrouve plusieurs autres politiciens, principalement de droite, comme Nicolas Sarkozy (36%) ou encore François Baroin (36%). Emmanuel Macron est lui 9e, 32% des sondés lui ont accordé leur confiance.