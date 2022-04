La Commission a eu vent de cette affaire après un avertissement lancé en novembre dernier par Apple à des détenteurs d'iPhone, selon deux sources de l'exécutif européen à Reuters. Le logiciel permet de prendre à distance le contrôle d'un iPhone sans être repéré. L'identité des commanditaires n'est pas connue, ni le succès ou l'échec de cet espionnage. Ni M. Reynders ni son entourage n'ont réagi à l'information, indique Reuters.

Interrogée, la Commission européenne s'est refusée à communiquer sur cet élément au motif qu'il relève de la sécurité de l'institution. "Des vérifications sont en cours", a indiqué un porte-parole. Il a rappelé que la Commission avait déjà fait évoluer ces derniers mois ses procédures pour éviter l'intrusion de logiciels malveillants ou espions dans les téléphones de ses fonctionnaires.

Le commissaire Reynders avait lui-même répondu au Parlement européen le 15 février dernier sur l'affaire Pegasus, logiciel espion de la société israélienne NSO Group. Les organisations Forbidden Stories et Amnesty International avaient révélé en juillet l'existence d'une liste de 50.000 numéros de téléphone potentiellement espionnés via Pegasus par différents États, y compris dans l'UE où la Pologne et la Hongrie ont été citées. Parmi les personnes potentiellement espionnées figurent des journalistes, des opposants, des militants, etc.

La Commission condamne ces pratiques si elles sont avérées, mais fait observer que les enquêtes et ces matières sécuritaires relèvent de la compétence des États membres. Le Parlement européen a toutefois mis sur pied dernièrement une commission d'enquête sur le scandale Pegasus.