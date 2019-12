Les commissaires Vera Jourova et Didier Reynders ont indiqué mardi que ce dernier a envoyé lundi un courrier au ministre maltais de la Justice, "soulignant les inquiétudes et le besoin de réformes plus rapides" de la justice maltaise, pointée du doigt à la suite de l'assassinat en octobre 2017 de la journaliste d'investigation Daphne Caruana Galizia.

Le courrier suit des appels téléphoniques avec le ministre de la Justice, a affirmé Didier Reynders aux eurodéputés réunis en plénière. "Dans ma lettre, j'ai insisté sur l'indépendance du judiciaire, le besoin d'un bureau du procureur autonome", a notamment précisé le tout frais commissaire belge. "Nous continuerons à suivre les progrès de l'enquête", tandis qu'"Europol est à la disposition des autorités maltaises pour y participer", a-t-il promis aux eurodéputés, dont certains ont été très vifs dans leurs critiques de l'action de la Commission et du Conseil.

La Néerlandaise Sophia in 't Veld (Renew), qui était début décembre à la tête d'une délégation d'eurodéputés en visite à Malte, a ainsi assuré être "inquiète du manque d'urgence que l'on constate du côté du Conseil et, en moindre mesure, du côté de la Commission" sur ce dossier. "Les criminels auxquels on a affaire ici ne seront pas très impressionnés par une réponse bureaucratique", a-t-elle lancé. "J'aimerais demander à la Commission de démarrer immédiatement le dialogue, dans le cadre pour l'Etat de droit".

Une des prochaines étapes de la Commission sera "de contrôler la bonne application des réformes judiciaires après les recommandations par pays", a exposé Didier Reynders en réponse aux interpellations. Cette évaluation des réformes maltaises aura lieu en février.

Dans ce dossier, des questions sur l'indépendance de la justice, la lutte contre la corruption et contre le blanchiment d'argent s'entremêlent. Daphne Caruana Galizia a été tuée dans l'explosion de sa voiture, qui avait été piégée, alors qu'elle enquêtait sur la corruption dans son pays. Comme l'a rappelé Hilde Vautmans (Renew) mardi, "on a l'impression que cette corruption, que cette criminalité, s'entremêle jusqu'au plus haut niveau politique à Malte".

Si des voix du PPE ont fait entendre le souhait d'une démission immédiate du Premier ministre maltais Joseph Muscat, qui a promis de quitter son poste le 12 janvier, il n'est pas partagé par tous. Ce n'est d'ailleurs pas le rôle du Parlement européen d'exprimer une telle demande, indiquent certains.

Globalement, "on attend beaucoup plus de pro-activité de la Commission" sur le sujet, indique mardi Saskia Bricmont (Verts/ALE), co-signataire d'une résolution qui sera soumise au vote mercredi. Dans le texte proposé, les eurodéputés appellent entre autres à un renforcement de la participation d'Europol dans tous les aspects de l'enquête sur l'assassinat de la journaliste, et observent que "l'incapacité de Malte à promulguer des réformes judiciaires" pourrait entraîner le déclenchement d'une procédure article 7.