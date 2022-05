Cette rumeur ne date pas d'hier. Mais elle enfle fortement encore ces derniers jours. En cause: deux vidéos qui émettent de sérieux doutes sur la pleine capacité physique et mentale du président russe.

Dans sa dernière apparition filmée, Vladimir Poutine est assis et écoute son ministre de la Défense, Sergueï Choïgou. Mais il semble mal en point en éprouvant toutes les peines du monde à rester concentré. En effet, sur les images, on y voit le président russe boursouflé, mais pas uniquement. Il semble se tenir avec les muscles tendus, les mains vissées sur son bureau pour éviter le tremblement de sa main droite.

Une autre vidéo du Daily Mail a également soulevé beaucoup de questions. Il semblerait que les images du média anglais datent d'avant l'invasion de l'Ukraine. Il est alors en discussion avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko. Une nouvelle fois, on l'y voit faible avec une main qui est prise de spasme qu'il ne contrôle pas. Son pied fait également des gestes qui ne semblent pas naturels. Après ces différentes images, plusieurs médias estiment que le président russe est atteint de la maladie de Parkinson.

Comme dit précédemment, ce n'est pas la première fois que les rumeurs sur la maladie de Vladimir Poutine font surface. L'ancienne membre du parlement britannique, Louise Mensch, avait par exemple été très affirmative sur Twitter: "Vladimir Poutine est atteint de la maladie de Parkinson. Dans cette vidéo, vous pouvez le voir saisir la table de manière à ce que sa main tremblante ne soit pas visible, mais il ne peut empêcher son pied de taper", avait-elle déclaré.

Un ex-agent du KGB avait également évoqué cette maladie. "À en juger par sa façon de se mouvoir, il est possible que Poutine souffre des premiers signes de la maladie de Parkinson, ou d'une autre pathologie sérieuse causée par un cancer ou une tumeur cérébrale, par exemple", avait expliqué Boris Karpichkov.

Cela veut-il dire que le président russe est pour autant mourant? Bien évidemment, il faut garder ses distances avec ce type d'information, qui n’est pas confirmée. Mais les rumeurs circulent fortement. Certaines sources évoquent même une passation de pouvoir temporaire.

Des infos à prendre avec beaucoup de recul selon le journaliste Michel Henrion: "Avec de très fortes réserves, cette info ou intox venue de Moscou: Il se pourrait bien, y dit-on, que Vladimir Poutine doive temporairement céder le pouvoir à son secrétaire du Conseil de sécurité, Nikolai Patrushev. Le président russe serait atteint d’un cancer et 'l’évolution de la maladie progresse', selon la chaîne Telegram populaire General SVR."

Si tel est le cas, quelle serait la suite pour Vladimir Poutine? "L’ancien agent du KGB devait se faire opérer en seconde moitié du mois avril, mais cela n’a finalement pas pu arriver, d’après une source bien placée à Moscou. Durant son incapacité, Poutine a d’ores et déjà nommé Patrushev, 70 ans, pour le remplacer. Plus brutal et fermé d’esprit que Poutine, celui-ci serait 'la pire option possible', toujours selon cette source", a poursuivi le journaliste sur Facebook.

Bien évidemment, le Kremlin n'a pas confirmé l'information et continue de nier toute maladie aussi bien mentale que physique de son président. "En ce qui concerne une éventuelle opération du chef d’État, elle ne peut pas être décalée. Toutefois, son indisponibilité devrait être assez courte. Hors de question pour Poutine de transférer complètement ses pouvoirs, mais il compterait, dans cette hypothèse, mettre en place un chargé d’affaires pour gérer l’effort de guerre, le fameux Nikolaï Patrushev. Sous toutes réserves", a terminé Michel Henrion.