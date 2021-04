C’est un sacré pavé dans la mare qu’a jeté M6 en diffusant un reportage sur les dîners clandestins à Paris. Et l’affaire n’arrête plus de faire des vagues.

En cause, des repas organisés pour des personnalités fortunées (certains menus approchent les 500 € par personne), en toute illégalité, sans respecter les mesures sanitaires. Une voix trafiquée annonce alors : "J’ai dîné cette semaine dans deux ou trois restaurants qui sont soi-disant des restos clandestins, avec un certain nombre de ministres."

Mais le lieu, avec notamment une grande toile de Napoléon, est reconnaissable. Pierre-Jean Chalençon est rapidement identifié. Dans un premier temps, il nie en bloc sur Twitter : "C’est totalement faux et calomnieux !" Dimanche, son avocat nuance par communiqué : "Pierre-Jean Chalençon, grand collectionneur des objets de Napoléon, a toujours apprécié faire de l’humour […]. C’est ainsi que quand celui-ci précise qu’il dîne avec des ministres dans des restaurants clandestins, il manie avec brio le sens de l’absurde…"

Il devra faire preuve du même brio pour convaincre le procureur de Paris, qui a ouvert une enquête pénale. S’il est reconnu comme organisateur de soirée clandestine, il risque un an de prison et 15 000 € d’amende.

Les ministres très fermes

Il faut dire que le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, demande une enquête et "de poursuivre les organisateurs et les participants de ces dîners clandestins". De son côté, la ministre déléguée à la Citoyenneté, Marlène Schiappa se montre très claire : "Si des ministres ou des députés ont enfreint des règles, il faut qu’ils aient des amendes et qu’ils soient pénalisés comme n’importe quel citoyen." Tous, dans un bel élan, doutent de la véracité des accusations.

Tout aussi énervé (mais on y est plus habitué), Philippe Etchebest ne mâche pas ses mots sur BFMTV : "C’est lamentable et débile. Franchement, quelle image va ressortir de nous, les restaurateurs ? On s’est battu pendant des mois pour obtenir des aides. On fait tout, aujourd’hui, pour essayer de faire en sorte d’avoir des réouvertures rapides et normales. Et aujourd’hui, une poignée d’individus salissent notre profession, et ce n’est pas normal."

Sur Internet fleurit le hashtag #OnVeutLesNoms, histoire de ne pas laisser les riches participants et organisateurs s’en tirer.

C’est une certitude, l’affaire ne va pas en rester là. Mais au final, on est curieux de savoir qui trouvera toujours que Pierre-Jean Chalençon "manie avec brio le sens de l’absurde"...