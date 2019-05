La victime en garde des séquelles importantes et avait déjà été indemnisée de plusieurs centaines de milliers d'euros.

L'affaire avait marqué les esprits il y a un peu plus de 8 ans à Disneyland Paris. Dans la célèbre attraction du "Train de la mine", ou "Big Thunder Mountain", un homme avait été grièvement blessé par la chute d'une partie du décor.

Le 25 avril 2011, le train de la mine devenait le théâtre d'un terrible accident. Alors que le train faisait son énième passage de la journée, un élément en résine du décor est tombé sur la locomotive de l'attraction, ce qui a entraîné l'arrachement d'une poutre à l'entrée du tunnel suivant. Blessé à la tête, l'homme originaire de Grenoble avait dû être héliporté vers l'hôpital le plus proche et avait été placé dans un coma artificiel. Quatre autres personnes avaient été légèrement blessées ce jour-là et l'attraction avait été fermée durant un mois environ.

L'affaire avait déjà fait l'objet d'un procès au niveau civil. Disney avait alors été condamné à payer des indemnités de plusieurs centaines de milliers d'euros. Il faut dire que depuis cet accident, la victime garde des séquelles importantes. L'homme se déplace avec difficulté et a du mal à bouger son bras droit.

Cette fois, l'affaire était passée au niveau pénal et n'aura pas été plus loin puisque Disney a été "relaxé" par la justice française. Ce passage au pénal était une manière pour la victime de mieux comprendre les raisons de cet accident, selon son avocat. "L'action au pénal n'était pas un enjeu indemnitaire mais comprendre ce qu'il s'est passé. Nous allons réfléchir avec mon client aux suites à donner", a-t-il affirmé.

De son côté, Euro Disney "prend acte de la décision du tribunal de Meaux", a précisé un porte-parole.

Montagne russe dans un décor de Far West, le "Train de la mine" ou "Big Thunder Mountain", est l'une des attractions les plus populaires du parc implanté à Marne-la-Vallée, près de Paris. Elle avait dû fermer pendant près d'un mois après l'accident.

Première destination touristique privée d'Europe, Disneyland Paris a accueilli plus de 320 millions de visiteurs depuis son ouverture en 1992.