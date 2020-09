Le département de Seine-et-Marne avait échappé à la zone rouge au moment ou Paris y était passé, mais cela n’aura pas duré longtemps pour que les autorités belges et françaises changent d’avis.

Et si beaucoup y portaient un œil attentif, c’est au fait de la présence de Disneyland Paris sur son territoire. À partir de ce vendredi à 16h, les Belges ne pourront donc plus aller rendre visite à Mickey et ses amis. Une mauvaise nouvelle pour de nombreux voyageurs qui voulaient profiter d’une journée, ou plus, dans le parc d’attractions le plus connu d’Europe.

Quid donc des tickets déjà émis et payés ? Disneyland Paris a modifié jeudi matin sa politique de réservation et d’annulation. “Si votre date d’arrivée est prévue dans les 7 jours à venir, nous vous offrons la possibilité de modifier votre séjour sans frais de modification ou d’annuler votre séjour sans frais avec un remboursement intégral, incluant les frais de transport et d’assurance si vous avez réservé votre séjour directement auprès de Disneyland Paris. Si vous choisissez de reporter votre séjour à une autre date d’arrivée (sous réserve de disponibilité), le prix en vigueur au moment de la modification s’appliquera. Nous vous rembourserons la différence si le montant est moins élevé et vous devrez payer la différence si le montant est plus élevé”, peut-on lire sur le site internet du géant américain.

Et pour les séjours prévus dans plus d’une semaine ? “Les conditions sont les mêmes, à la différence que les assurances et les transports ne seront pas pris en charge, précise Sophie Dero, responsable communication pour Disneyland Paris Belux. Nous essayons de nous montrer le plus flexible possible dans une période délicate.”

Pour rappel, le parc avait dû fermer ses portes pour la plus longue période de son histoire, durant le confinement. La réouverture s’était déroulée le 15 juillet dernier, dans le plus grand respect des mesures sanitaires. Certainement pas de quoi rattraper le manque à gagner, même si le parc n’avait aucun chiffre à nous communiquer, que ce soit en termes de fréquentation ou au niveau financier.