Ceux qui ont l’habitude de passer des journées dans les parcs d’attractions connaissent les différentes formules qui permettent d’éviter de faire la file. À Disney, les Fastpass ont fait les beaux jours des visiteurs pendant des années. Le principe était simple, il suffisait de réserver sa visite dans une attraction en retirant un ticket à l’entrée de celle-ci. Il suffisait de se présenter quelques minutes (ou quelques heures) plus tard pour remonter la file et optimiser le temps passé dans le parc. Avec la réouverture du parc après de longs mois, les gestionnaires ont pris le temps de travailler sur une nouvelle formule. Premier changement, c’est une application qui prend désormais le relais. “Le service gratuit Standby Pass, lancé récemment sur l’application mobile, a également fait son retour. Le Standby Pass permet aux visiteurs de passer une partie du temps d’attente – certains jours et pour certaines attractions uniquement – en dehors de la file d’attente physique, sans donner toutefois un accès immédiat à l’attraction. Cet outil peut être activé à certaines périodes de la journée, sous réserve de disponibilité et en fonction des besoins quotidiens dans les Parcs. Lorsqu’il est activé, les visiteurs peuvent utiliser l’application mobile pour réserver un créneau horaire et rejoindre la file d’attente physique d’une attraction à l’horaire demandé”, indique le parc dans un communiqué.

Cela veut donc dire que le traditionnel Fastpass disparaît et qu’il n’est plus possible de choisir un créneau particulier pour profiter d’une attraction. Le seul avantage est d’éviter la file physique, mais seulement quand Disneyland Paris le décide, et pour certaines attractions. Ainsi, il faudra désormais payer pour réserver sa place à un moment précis dans une attraction. “Les clients de Disneyland Paris auront la possibilité d’acheter un Disney Premier Access via l’application mobile dès cet été. Cette nouvelle option digitale permet aux visiteurs de bénéficier d’un accès rapide sans passer par la file d’attente habituelle pour certaines attractions phares.”

On parle tout de même de prix “de lancement” de 8 euros par personne… et par attraction ! Imaginez le budget pour une famille sur une journée…