Où se trouve Cléo ? La question est sur toutes les lèvres en Australie après la disparition, le 16 octobre dernier, de la fillette de 4 ans alors qu’elle était partie faire du camping avec ses parents à Macleod, dans le comté de Carnarvon, à l’extrême-ouest de l’Australie. La nuit des faits, ses parents, qui dormaient dans une tente séparée de la jeune fille, l’ont aperçue pour la dernière fois à 1h30, heure à laquelle la fillette aurait réclamé de l’eau pour boire. Ils seraient ensuite repartis se coucher avant de découvrir avec stupeur, vers 6h du matin, que la tente de Cléo était ouverte et que la petite fille avait disparu.

Après avoir passé le camping au peigne fin, les parents de Cléo se sont résolus à appeler les autorités, qui ont mis les grands moyens pour retrouver la fillette : hélicoptères, chiens-pisteurs et même drones ont été déployés sur le site. En vain jusqu’ici : aucune trace de la fillette n’a pu être retrouvée. “Tant que nous n’aurons pas inspecté chaque recoin de la zone de recherche, nous n’abandonnerons pas”, a fait savoir le responsable des recherches, mercredi.

© @ontheroadwithcase

Plusieurs scénarios sont aujourd’hui sur la table. D’abord un départ volontaire de la fillette qui aurait pu, pour une raison X ou y, décider de quitter sa tente en pleine nuit. Peut-être pour rejoindre celle de ses parents et de s’être perdue en chemin. Un scénario hautement improbable, selon les autorités, la tirette permettant d’ouvrir la tente se trouvant à une hauteur considérée comme hors d’atteinte par Cléo, encore trop petite. Elle n’aurait donc pas pu sortir de la tente par sans l’aide d’une tierce personne.

Ce qui fait aboutir au deuxième scénario : celui de l’enlèvement par un tiers. Le sac de couchage de Cléo ayant également disparu, les autorités estiment qu’un rapt aurait pu être perpétré durant la nuit par une personne qui aurait ensuite pu prendre la poudre d’escampette à bord d’un véhicule. Une personne qui devait savoir que la fillette se trouvait seule dans sa tente. D’où l’appel à témoins des autorités qui demandent à toutes les personnes à proximité du camping de déclarer si elles avaient découvert quelque chose de suspect.

Enfin, un troisième scénario, qui n’est pour l’instant pas privilégié par les autorités, concerne la suspicion des parents, le fait de laisser dormir une enfant de 4 ans dans une tente séparée, sans surveillance, étant considéré comme suspect.

© DR

Toujours est-il que, six jours après la disparition de la fillette, le gouvernement d’Australie-Occidendale a décidé d’offrir une récompense d’un million de dollars australiens (environ 640.000 €) à toute personne qui pourrait donner des informations sur le lieu où se trouve la fillette.

“Malgré une recherche approfondie sur terre et en mer, on ignore où se trouve Cleo, précise le gouvernement d’Australie-Occidentale. Les circonstances entourant sa disparition ont amené la police à soupçonner qu’elle était suspecte, notamment qu’elle aurait pu être enlevée du camping. Toutes les pensées des Australiens de l’Ouest vont à la famille de Cleo pendant cette période incroyablement difficile, indique le premier ministre d’Australie-Occidentale, Mark McGowan. Nous prions tous pour un résultat positif. Nous voulons nous assurer que la police dispose de tout ce dont elle a besoin pour résoudre cette affaire et c’est pourquoi mon gouvernement n’hésite pas à soutenir la police avec cette offre de récompense.”

Le ministre de la police en Australie-Occidentale, Paul Papalia, indique quant à lui que “toutes les ressources policières disponibles sont dirigées vers cette enquête. Le gouvernement soutiendra la police dans toute demande qu’elle fera pour aider à résoudre ce crime. J’espère que la plupart des gens se manifesteraient volontiers s’ils disposaient d’informations qui pourraient aider la police, mais si cette récompense motive quelqu’un à aider la police à ramener Cleo à la maison, alors le gouvernement sera plus qu’heureux de l’offrir. Je sais que c’est le pire cauchemar de tous les parents que d’affronter la disparition d’un enfant.”