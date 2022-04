Cela fait deux mois et demi que Natacha De Crombrugghe a disparu. Pour rappel, la Bruxelloise âgée de 28 ans se trouvait au Pérou, dans un hôtel de Cabanaconde. Le 24 janvier, elle est partie seule vers le canyon de Colca, pour y réaliser un trek.

Après de nombreuses recherches menées conjointement par les autorités belges et péruviennes, personne n'a malheureusement réussi à retrouver la trace de la Bruxelloise.

Dès lors, on apprend via le site Looking for Natacha qu'une récompense de 15.000 dollars soit près de 14.000 euros serait octroyée à toute personne qui "trouve Natacha de Crombrugghe ou aide à la retrouver avec des informations sur sa localisation actuelle".

C'est un groupe d'amis de la jeune Bruxelloise qui a mis cette initiative en place.