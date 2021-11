Une fillette australienne de 4 ans, Cléo Smith, a été retrouvée vivante dans une maison fermée à clé à Carnarvon, en Australie occidentale, rapportent mardi les médias australiens. La jeune fille avait disparu depuis plus de deux semaines. Un homme a été arrêté et est interrogé. Cléo a retrouvé sa famille. La police a fait une descente dans la maison fermée à clé au milieu de la nuit et a trouvé la jeune fille dans l'une des pièces.

La fillette a disparu de la tente familiale le 16 octobre alors qu'elle faisait du camping en Australie occidentale. La police a rapidement pensé à un enlèvement. La mère de Cléo a déclaré que la tente était ouverte quand elle s'est réveillée le matin. Sa fille avait disparu, ainsi que son sac de couchage. Les autorités ont lancé des recherches à grande échelle, notamment depuis les airs et en mer.

Les autorités australiennes avaient offert une récompense d'un million de dollars australiens (plus de 640.000 euros) pour toute information permettant de retrouver la fillette.