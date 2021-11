La situation de l'épidémie de Covid-19 continue de se dégrader dans l'Union européenne et est considérée comme "très inquiétante" dans dix pays et "inquiétante" dans dix autres, a indiqué vendredi l'agence européenne chargée des maladies.

L'évaluation par le Centre européen de contrôle des maladies (ECDC) de la situation épidémiologique de chaque pays repose sur un calcul basé sur la valeur absolue et la tendance de cinq indicateurs Covid hebdomadaires. Sur base des données de la semaine dernière, l'organisme a donc mis à jour les listes des pays européens présentant une situation très inquiétante, inquiétante, moyennement inquiétante et peu inquiétante face à l'épidémie de coronavirus.

Parmi les 27 états européens, la Belgique, la Pologne, les Pays-Bas, la Bulgarie, la Croatie, la République Tchèque, l'Estonie, la Grèce, la Hongrie et la Slovénie sont dans la catégorie de préoccupation la plus élevée. La Belgique (ainsi que la Finlande, le Liechtenstein et la Pologne) est donc passée dans la catégorie supérieure cette semaine.

Dans la catégorie "situation inquiétante" se trouvent maintenant 13 pays: l'Autriche, le Danemark, la Finlande, l'Allemagne, l'Islande, le Liechtenstein, le Luxembourg, la Norvège, la Roumanie la Slovaquie, la Lituanie, l'Irlande et la Lettonie. Ces trois derniers pays figuraient lors de la dernière évaluation de l'ECDC dans la catégorie supérieure, et sont donc redescendus.

Chypre, la France et le Portugal constituent la catégorie 3, "situation moyennement inquiétante" et Malte, l'Espagne, l'Italie et la Suède figurent dans le dernier groupe. Ces deux derniers États sont eux aussi redescendus de catégorie entre l'évaluation précédente et l'actuelle.