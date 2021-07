La plateforme de prise de rendez-vous pour la vaccination en France, Doctolib, a été littéralement prise d'assaut par les Français ce soir. Emmanuel Macron a en effet pris la parole à 20h pour faire le point sur la situation sanitaire dans le pays, et annoncer que la vaccination était rendue obligatoire pour le personnel des hôpitaux, maisons de retraite, cliniques et pour les professionnels et bénévoles qui travaillent auprès des personnes âgées, y compris à domicile. L'utilisation du pass sanitaire, preuve de vaccination, a été étendue et il devra être présenté dans les lieux de loisirs et de culture qui rassemblent plus de 50 personnes, dès le 21 juillet.

Les Français non vaccinés, en entendant que le Président annonçait des restrictions applicables aux personnes non immunisées, se sont alors rués sur Doctolib, afin de prendre rendez-vous pour la vaccination. À 20h30, la plateforme était dépassée, à tel point qu'une liste d'attente s'est constituée et les internautes ne pouvaient plus prendre rendez-vous car il y avait trop de monde en ligne.

Aux alentours de 21h, les gestionnaires de Doctolib ont annoncé sur Twitter que la plateforme avait battu tous les records de prise de rendez-vous, atteignant 20.000 inscriptions par minute.