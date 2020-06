Le réseau social a signalé un tweet de Donald Trump, qui voulait dénoncer une Fake News... en en postant une autre !

Le tweet en question, publié ce vendredi, est une vidéo affublée d'un faux bandeau CNN, titré "Terrified tolder runs from racist baby".

Les images montrent deux enfants, un petit garçon blanc courant après un petit garçon noir sur un trottoir. Le faux bandeau de CNN explique que l'enfant noir est "terrifié" par le garçonnet blanc qui le poursuit, "un enfant raciste qui vote sans doute pour Trump".

Donald Trump, voulant dénoncer une fake news, veut montrer les images de "ce qui s'est vraiment passé", où l'on voit les garçons se serrer dans les bras et jouer ensemble dans la rue. "Fake news is the problem", conclut la vidéo postée par le président américain.

Il s'agit, en réalité d'une vidéo virale, repostée par CNN en 2019, à propos de l'amitié entre les deux enfants, mais le bandeau CNN du bas de l'écran a été ajouté a posteriori, a précisé Twitter. "Plusieurs journalistes ont confirmé que la vidéo avait été éditée avec un faux bandeau CNN", légende le réseau social en dessous de la mention média manipulé, signalée par un point d'exclamation bleu.

"CNN a publié cette histoire exactement comment elle s'est déroulée", a de son côté répondu le média. "Nous continuerons de travailler sur des faits plutôt que de tweeter des fausses vidéos exploitant d'innocents enfants. Nous vous invitons à faire de même", tacle CNN.

Ce n'est pas la première fois que Twitter signale les tweets du président. En mai dernier, une publication sur les affrontements de Minneapolis avait été qualifiée "d'apologie de la violence" par le réseau social.