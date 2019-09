Donald Trump a fait une confidence ce jeudi soir devant un parterre de Républicains à Baltimore (Maryland). Il a expliqué pourquoi, selon lui, il avait toujours le teint orange.

Et, non, ce ne serait pas dû à un abus de bancs solaires. Selon le principal intéressé, le coupable n'est autre que... les ampoules à basse consommation.

"J'ai fait des recherches concernant les ampoules à basse consommation. On nous a obligés à les utiliser. Et je suis celui qu'on a le plus forcé à les utiliser. Mais la lumière n'est pas bonne... J'ai toujours l'air orange" , a-t-il déclaré devant une audience qui s'est aussitôt mise à rire. "Mais c'est pareil pour vous" , a-t-il embrayé. "La lumière est la pire qui soit. Mais le plus important, c'est qu'elles sont beaucoup plus chères que nos vieilles ampoules à incandescence qui fonctionnaient très bien. Et, en plus, il faut prendre beaucoup de précaution pour les utiliser. Il y a des avertissements. Si elles cassent, c'est considéré comme un déchet dangereux."

Ce n'est pas la première fois que Donald Trump se prononce en faveur des vieilles ampoules à incandescence qui ont pourtant été violemment critiquées pour le gaspillage énergétique qu'elles engendraient. En effet, seulement 10% de l'énergie produite est utilisée pour éclairer ; les 90% restants sont employés à chauffer le filament présent. C'est notamment la raison pour laquelle l'Union européenne a décidé de s'en débarrasser. Les Etats-Unis, via George W. Bush et Barack Obama, ont également pris des mesures pour les faire progressivement disparaître du marché américain. Malheureusement, Donald Trump n'apprécie pas ce retrait, il souhaite " laisser le choix aux Américains sur la manière d'éclairer les maisons et les entreprises ", expliquent Les Echos .

Or, selon le Conseil de défense des ressources naturelles cité par le journal, "éliminer les ampoules à incandescence aurait permis d'économiser la production équivalant à 25 usines électriques, soit la consommation de Etats du New Jersey et de Pennsylvanie".