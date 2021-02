Donald Trump a été acquitté par le Sénat. L’ex-Président n’en a pas moins été cloué au pilori par le chef de file des Républicains. De quoi boucher son horizon politique.

Les partisans de Donald Trump pavoisaient dimanche après le second acquittement de l’ancien Président dans une procédure d’impeachment, ses avocats ne se privant pas d’affirmer qu’ils avaient "écrasé" l’accusation, quand bien même leur prestation fut qualifiée de médiocre par les Républicains eux-mêmes. Par 57 voix contre 43, Donald Trump a été reconnu coupable d’incitation à l’insurrection, l’unique chef d’accusation retenu contre lui, mais il en aurait fallu 67 pour qu’il soit condamné et "destitué" par le Sénat, un peu plus de trois semaines après avoir quitté la Maison-Blanche.

(...)